Başkan Köse'den Cumhuriyet Bayramı mesajı

Köse, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün verdiği en büyük armağan olan cumhuriyetin, kültürden sanata, tarımdan eğitime bir milletin uyanışı olduğunu belirtti.

29 Ekim'in, tarih boyunca esaret görmemiş, esir edilemez, onurlu, mazlum bir halkın yeniden ayağa kalkışı, küllerinden yeniden doğuşu olduğunu aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Yedi düvele karşı verilen Kurtuluş Savaşı sonrası cumhuriyet ile taçlanan bu mücadelenin arkasında ulusumuzun canıyla, kanıyla ödediği diyet vardır, fedakarlık vardır. Bugün, Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere isimsiz kahramanlarımızın, şehitlerimizin aziz hatıraları önünde saygı, sevgi ve minnetle eğildiğimiz gündür. Cumhuriyet değerlerini aşındırmak isteyenlere karşı, içeride egemenliğimizi, dışarıda bağımsızlığının simgesi olan cumhuriyetimize ve Atatürk ilke ve devrimlerine kararlılıkla sahip çıkacağımızın sözünü verdiğimiz bir gündür. Biliyoruz ki geçmişine, tarihine, ulusal bayramlarına sahip çıkmayan toplumlar parçalanmaya, yok olmaya mahkumdur. Kurtuluş Savaş'ında kadını, erkeği, yaşlısı, çocuğuyla milli mücadeleye sahip çıkanlar büyük destana adını altın harflerle yazdırmış, Cumhuriyetin temellerine harç koymuştur. Türkiye'nin çağdaş dünyayla bütünleşme kararlılığının göstergesi olan Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu önderimiz Atatürk'e, kahraman silah arkadaşlarına, milleti ve vatanı için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize, gazilerimize sonsuz minnet ve şükranlarımı sunar, ulusumuzun ve tüm hemşehrilerimin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarım."