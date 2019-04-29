Başkan Köse'den emekli olan itfaiyecilere plaket

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde uzun yıllar hizmet ettikten sonra emekli olan personellere teşekkür plaketi verdi.

Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde uzun yıllar hizmet verip emekli olan personeller ve aileleri ile bir araya gelen Başkan Köse, “Uzun yıllar Safranbolu'muza hizmet veren değerli itfaiyecilerimize hizmetleri için teşekkür ederiz. Zor ve zahmetli bu meslek hayatlarında gece gündüz demeden her daim işlerinin başında olan siz değerli personellerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diler, ailelerinizle birlikte mutlu ve huzurlu günler dilerim” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından emekli olan personellere Başkan Köse, Başkan Yardımcıları Halil Bakkal, Ahmet Şahin ve Belediye Meclis üyesi Kemal Akgül tarafından plaketleri verildi.