İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Köse'den esnaflara teşekkür

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Cumhuriyet Caddesi’nde esnafların ürünlerini belirlenen sınır içerinde sergilemesi sonrası teşekkür etti.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Cumhuriyet Caddesi'nde esnafların ürünlerini belirlenen sınır içerinde sergilemesi sonrası teşekkür etti.


Başkan Köse, cadde üzerindeki esnafın kurallara hemen uymaya başlamasından mutluluk duyduğunu söyledi.


Cumhuriyet Caddesi için geçtiğimiz gün alınan kararlara eksiksiz ve ivedilikle uymaya başlayan esnafa çok teşekkür ettiğini ifade eden Köse, "Hep birlikte konuşarak çözüm ve ortak değerler üretmenin güzel kentimize ve halkımıza ömürlük katkı sunacağının bir kanıtı olarak gördüğüm bu manzara Safranbolumuz için umut vadediyor, var olun "dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.