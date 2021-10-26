Başkan Köse'den MHP İlçe Başkanı Canözü'ne hayırlı olsun ziyareti

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, MHP İlçe Başkanı Erkan Canözü' nü ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyarette Meclis 1. Başkan Vekili Onur Varlı, Meclis Üyeleri Erol Altuntepe, Kemal Akgül, Cemal Akarsu, Orhan Kaynar, Murat Özodabaş ile parti üyeleri hazır bulundu.

Ziyaret sonrası Başkan Köse'ye teşekkür eden MHP İlçe Başkanı Erkan Canözü, “Güzel bir ziyaret oldu. Safranbolu'nun sorunlarını konuşarak neler yapılıp, yapılması gerektiğine dair istişarelerde bulunduk. Kendilerine ve meclis üyelerine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ise, “ Öncelikle Başkanımıza hayırlı olsun dileklerinde bulunduk. Görevinde başarılar diliyorum. İnanıyorum ki, el birliği ile Safranbolu'muza çok güzel hizmetler yapacağız. Ziyaretimizde ilçemize hizmet anlamında neler yapabiliriz gibi konuları da istişare etme fırsatı bulduk. Bir kez daha kendileri teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.