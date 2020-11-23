Başkan Köse'den Öğretmenler Günü mesajı

Köse, mesajında, tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı. Öğretmenlerin, mesleğini büyük bir özveriyle ifa eden, gelecek nesillerin yetişmesinde, değerlerin yarınlara aktarılmasında bir meşale gibi toplumları aydınlatan irfan ordusunun neferleri olduğunu belirten Köse, şunları kaydetti:

“Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Memleketimizi, toplumumuzu gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ulaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri vatanın hayatını kurtaran asker ordusu, diğeri memleketin geleceğini yoğuran irfan ordusudur. Bu iki ordunun her ikisi de kıymetlidir; öğretmenlerimiz, geleceğimizi şekillendiren, yetiştirdiği nesillerle geleceğimize yön veren kutsal bir meslek grubunun mensuplarıdır'' diyerek yücelttiği öğretmenlerimizin bu ülke ve aziz milletimiz için yaptıkları, hiçbir maddi kıymetle ölçülemeyecek kadar değerlidir. Sizler yılın sadece bir gününde değil her anında hatırlanması gereken güzide bir topluluğun, kutsal bir mesleğin üyelerisiniz. Başöğretmen Atatürk`ün, ''Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirin'' nasihatine bağlı kalarak, yılmadan usanmadan çalışan tüm öğretmenlerimizin ve bütün eğitim camiamızın Öğretmenler Günü'nü kutluyor, ebediyete göçmüş öğretmenlerimizi ve görevleri başında hayatını kaybeden şehit öğretmenlerimizin de aziz hatıralarını saygıyla yâd ediyorum''