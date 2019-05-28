Başkan Köse'den, ücretli otopark açıklaması

Olağanüstü meclisi toplayarak yol kenarındaki otoparkların tekrardan ücretli olması konusunu görüştüklerini belirten Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Bunu bütün Safranbolu da yaşayan herkes görüyordur ki Kıranköy'de yoğun bir trafik var. Bu yoğun trafiğin daha rahat akışını sağlamak için yol kenarındaki park halinde olan araçların kaldırılması gerekiyor. Yani buralara bir müdahale edilmesi gerektiğini düşünüyoruz trafik akışının daha hızlı olabilmesi için” dedi.

“Böyle bir hataya nasıl düştü bilmiyorum”

“Yol kenarlarında araba alımı-satımı yapanlar, kiralayanlar, uzun süreli parklar var” diyen Köse, “Bunların önüne geçmek için Safranbolu halkını, esnafını rahatlatmak için böyle bir uygulamayı hayata geçirmeyi istedik. Daha önce de AK Partili Belediye Başkanı bu uygulamayı gündeme getirmiş, uygulamıştı. Şimdi kendileri eleştiriyorlar. Muhalefet partisi İlçe Başkanı Mehmet Sarı'nın aslında konuyu çok daha iyi incelemesi gerektiğini düşünüyorum. Kendisi avukat üstelik. Böyle bir hataya nasıl düştü bilmiyorum. Çünkü bizim aldığımız karar yarım saati 5 TL değil. Yarım saatten sonraki 1 saat 5 TL. Ondan sonra her saat 2.5 TL artarak 7.5 ve 10 TL olarak değişecek” ifadelerine yer verdi.

Uygulamanın bölge bölge değişeceğini kaydeden Köse, Acil olarak bayramda rahatlık sağlamak adına merkezdeki göbekten flamingo yolundaki göbeğe kadar uygulamamızı yapıyoruz. Biz o güzergahlarda farklı ücretlerde ilerleyen zamanlarda yapacağız. Şuanda olağanüstü meclis kararı ile merkez bölgesindeki yerleri yapalım. Çünkü bununla ilgili kendi bünyemizde yapacağız, ihaleye çıkması söz konusu değil. Kendi çalışanlarımızla yapacağımız için bu konuda sınırlıyız” ifadelerini kullandı.