Başkan Köse'den vatandaşlara kandil simidi

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik sonrası konuşan Başkan Köse, “Malumunuz bugün Berat Kandilini kutluyoruz. Meydanda vatandaşlarımıza hem kandil simidi ikram ederek kandillerini kutlamak hem de bu vesile ile bir araya gelmek istedik. Yine bu vesile ile değerli Safranbolulu hemşehrilerimin ve tüm İslam aleminin Berat kandilini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını, dualarının kabul olmasını diliyorum” dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'ye, Belediye Meclis Üyeleri Halil Bakkal, Erol Altuntepe, Serap Karaoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zülfiye Eraslan Özcan ve Müdürlük personeli eşlik etti.

Daha sonra Belediye binasına geçen Başkan Köse, burada müdürlükleri ziyaret ederek hem çalışanların kandilini kutladı hem de kandil simidi ikram ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.