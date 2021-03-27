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Başkan Küçüktepe'den kandil mesajı

Yaşa Ve Yaşat Eğitimi Geliştirme Derneği Başkanı Abdullah Küçüktepe Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.


Başkan Küçüktepe mesajında, “Bu mübarek geceler, dünyanın koşuşturması içinde varlık ve yaradılış gayesini unutup sonu gelmez emel ve hevesler peşinde koşarak, koca bir ömrü heba edenlere kendilerini sorgulama fırsatı sunar. Bu nedenle bu özel gecede kendimiz, ailemiz, bütün Müslümanlar ve tüm insanlık alemi için dualar edip, Allah'tan hayır niyaz etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm Karabüklü hemşerilerimizin ve İslam aleminin mübarek Berat Kandilini kutluyorum. Yapacağımız ibadet, dua ve yakarışların bizleri istikamet sahibi yapmasını temenni ediyorum. Bu gecenin, ülkemizin, İslam aleminin birlik, dirlik ve beraberliğine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna, bütün müminlerin tövbe ve dualarının kabulü ile arınma ve affına vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" ifadelerine yer verdi.

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