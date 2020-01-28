Başkan Kurt, köy sorunları için ziyaretlerini sürdürüyor

Almanya Yenice Şirinköy, Değirmenyanı ve Cihanbey Köyleri Derneği Başkanı Hüseyin Kurt, Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice'yi ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi. Hizmetlerinden dolayı Evlice'ye teşekkür eden Kurt, köyler için yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Kaymakam Evlice nazik ziyaretinden dolayı Kurt'a teşekkür etti.

Başkan Kurt ayrıca Karabük İl Genel Meclis Üyesi Recep Tetik ve Şirinköy Merkez ve Bostancılar Camii yönetimi ile bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Köylülerin yaşadığı sıkıntıları dinleyen Kurt, “Almanya'daki derneğimiz üyelerinin girişiminde Şirinköy Merkez ve Bostancılar Camiilerimiz için toplanan nakdi bağışlar sorumlulara teslim edildi. Akabinde Yenice Kaymakamı Muhammed Evlice tarafından kabul edildik. Yaklaşık 1 saat gurbetteki ve buradaki sorunlarımızı kendilerine aktardık, önemle en derin sorunlu Değirmenyanı ve Karapınar köylerimizin su, yol sıkıntıları çözülmesi için yoğun çabalarının olduğunu tarafımıza aktardı. kendilerine tarafımızca ne gerekiyorsa hazır olduğumuzu ilettik. Umuyoruz bu sorunlar son defa konuşulmuş olur. Aynı konumuzu Karabük İlimiz genel meclisi üyesi Recep Tetik ile de istişare yaptık. Her konuda olabildiğince birlik yapılabilecek iş alanında kendilerine köylerimizin daha yaşanır hale getirilmesi adına gereğini yapacağımızı ve kendilerinin de köylerimize yoğun desteklerinin süreceği sözünü aldık.. Hayırlısı olmasını temenni ediyorum. Biz önce Almanya'da birliğimiz için, buna bağlamda köylülerimizle aile bağı kopmaması için çalışmaya, sorunların çözümü için takibinde olacağımızı ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.