Başkan Sarı, gıda zehirlenmesi üzerinden Safranbolu Belediyesi'ne yüklendi

Sarı, Safranbolu Belediyesi tarafından sosyal tesislerde verilen iftar sonrası meydana gelen gıda zehirlenmesinden duyduğu üzüntüyü ve endişeyi dile getirerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

“CHP öncesi dönemde SAKEM'de böyle bir talihsiz olay yaşanmamıştır”

Konu ile ilgili Gıda ve Tarım İl Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiğini, yemeklerden analiz için numune alındığını ve Safranbolu Cumhuriyet Savcılığının da failleri bulmak için gerekli soruşturmayı başlattığını öğrendiklerini aktaran Sarı, “Ancak şunu sormak istiyoruz. CHP'li Safranbolu Belediyesinin Aslanlar SAKEM'i kapatarak, yeni açtığı bu sosyal tesisler ne kadar denetlenmektedir? Sosyal tesislerde hijyene riayet edilmekte midir? bozuk gıda girişini kim denetlemektedir? CHP öncesi dönemde SAKEM'de yapılan yemeklerle ilgili veya üretilen yiyeceklerle ilgili bildiğimiz kadarıyla böyle bir talihsiz olay hiç yaşanmamıştır. Yine sizlere sormak isterim; bu tesis, Belediyenin sosyal tesisi değil de başka bir esnafın işletmesi olsaydı, bu işletmenin faaliyetleri durdurulur muydu? Kapısına mühür vurulur muydu? Belediye Başkanı kendi işletmesine en azından analiz sonuçları gelene kadar bir yaptırım uygulayacak mıdır? Yoksa tesiste yemek çıkarmaya devam mı edecektir?” dedi.

“Zabıtalarınızı önce kendi tesislerinize gönderin”

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse'nin dün ilçe turizminin kalitesini arttırmak için açıkladığı mor bayrak uygulaması ile ilgili düşüncelerini ifade eden Sarı, “Dün basından yeni bir uygulamayı başlatacağınızı da takip ettik. Mor bayrak uygulaması, neden mor bayrak? Acaba safran çiçeğinin mor renginden mi geliyor yoksa başka bir amacı mı var. Bir de mor bayrak verilecek işletmeleri kim belirleyecek? Belediye mi yoksa bağımsız bir dernek/heyet mi tespit edecek. Kriterler ne olacak, mor bayrak imkanlarından hangi esnaf faydalanacak? Bence Belediye Başkanı siz ilk önce zabıtalarınızı Tarihi Çarşıya değil de kendi sosyal tesislerinize gönderin. Şöyle bir öz denetim yapsınlar, halkın sağlığına zarar verecek bir şey oluyor mu denetlesinler. Baktılar her şey dört dörtlük, işte o zaman mor bayrağı diksinler Aslanlar Sosyal Tesislerine” diye konuştu.