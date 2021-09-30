Başkan Sözen, “Asfalt çalışmaları çift koldan devam ediyor”

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Karabük İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yürütülen asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Karabük Merkez İlçe'ye bağlı Karaşar Köyü ve Ovacık İlçesi'ne bağlı Kışlapazarı Köyü'nde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyerek asfalt şefi Büşra Tunçer ve Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ovacık İlçe Şefi Deniz Demiralp'ten bilgiler alan Başkan Sözen, asfalt çalışmalarının çift koldan devam ettiğini söyledi.

Başkan Sözen, incelemeler sonrası yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın daha konforlu bir ulaşıma kavuşmalarını sağlamak için çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Her işimiz insan odaklı, hizmet odaklı bu nedenle Karabüklü hemşerilerimizin köylerine ulaşımlarında herhangi bir sorun yaşamaması için var gücümüzle çalışıyoruz. Hedeflerimizi de gerçekleştireceğiz. Sezon başında belirlenen hedefi de geçerek vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Sözen ayrıca, yazın sıcağında kışın soğuğunda özveriyle çalışan personellere de teşekkür etti.