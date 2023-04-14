Başkan Sözen, “Asfalt maliyeti 240 lira olarak güncellendi”

İl Genel Meclisi Nisan ayı Olağanüstü toplantısı, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Sözen, İl Özel İdaresine ait asfalt üretimi yapan asfalt plentinin üretim maliyetini yeniden belirlemek üzere olağanüstü toplanıldığını belirtti.

Son bir yıl içerisinde elektriğe yüzde 15, doğalgaza yüzde 20 oranında indirim gelmesinin asfalt fiyatlarının yeniden değerlendirilmesi durumunu gerektirdiğini ifade eden Sözen, “Bu nedenle kamu yatırımlarının aksatılmadan yürütülmesini sağlamak adına İl Genel Meclisimiz tonu 301,73 TL olan asfalt maliyetini 240 lira olarak güncelledi. Bizden asfalt üretimi talep eden firmalar ve karayolları büyük işler yapıyor. Kavşak projesi ile ilgili yapılan çalışmalarda asfaltın tamamını kendilerine vermiştik. Yine Balıklar Kayası Mevkiinde yürütülen Battı-Çıktı projesi için gerekli asfaltı da temin edeceğiz. Elektrik ve doğalgaza gelen indirimi asfalt fiyatlarımıza yansıtarak İlimizde yürütülen çalışmaları hiçbir aksaklığa mahal vermeden devam ettirmeyi hedefliyoruz. Bölgemizde iş yapan firmaların, Karayollarının ve Devlet Su İşleri gibi kamu kurumlarının İl Özel İdaremize ait makine ve ekipmanlarımızdan faydalanır durumda olduğunu görmek sevindirici bir durum” diye konuştu.