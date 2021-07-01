Başkan Sözen, “En iyisini yapmanın azim ve gayreti içerisindeyiz ”

Karabük İl Genel Meclisi Temmuz ayı toplantılarının birinci birleşimi, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

İl Özel İdare Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Sözen, 2021 yılı çalışma sezonunu verimli, etkin ve en iyi şekilde kullanarak, yapılabileceklerinin en iyisini yapmanın azim ve gayreti içerisinde olacaklarını söyledi.

Karabük'e KÖYDES projesi kapsamında 2021 yılı için 27 milyon 187 bin 680 TL ödenek tahsis edildiğini ve önümüzdeki Pazartesi günü ödeneklerin yüzde 50'sinin hesaplara aktarılacağını kaydeden Başkan Sözen, “İlimize kısa adı KÖYDES olan Köylerin Altyapısını Destekleme projesi kapsamında 2021 yılı için 27 milyon 187 bin 680 TL ödenek tahsisi gerçekleşmiştir. Pazartesi günü itibariyle bu ödeneklerin yüzde 50'si ilgili hesaplara aktarılmak suretiyle serbest bırakılmıştır” dedi.

Yıl içerisinde yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Sözen, “2021 yılı için yol sektöründe 18 proje ile 30 kilometre BSK asfalt ve 12 bin ton Rotmiks yapılması planlanmıştır. BSK yapılması planlanan yollarımızda asfalta hazırlık altyapı çalışmaları devam etmekte olup, bayram sonrasında asfalt plentizi faaliyete geçirerek sıcak asfalt yapım çalışmalarına başlanacak ve en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. İçme suyu sektöründe ise 20 proje ile 19 köy 6 bağlısı olmak üzere toplam 25 ünitede isale, terfi ve şebeke hattı yapımı, depo yenileme çalışmaları ile mevcut tesislerin bakım onarım çalışmaları programa alınarak çalışmalara başlanmıştır. 2021 yılı çalışma sezonunu verimli, etkin ve en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Yapılabileceğin en iyisini yapmanın azim ve gayreti içerisinde olacağız. Bu gayretlerin sonuç verdiğinde KÖYDES projelerine ilave projelerle ilçelerimize ek programlar yapma imkanına sahip olacağız. Kamu kaynaklarının maksadına uygun azami tasarruf tedbirlerine riayet edilerek kullanılması her kamu kurumu ve görevlisi için bir vazife aynı zamanda bir mecburiyet olduğu unutulmamalıdır. İl Özel İdaremiz gerçekleştireceği tüm hizmetleri ve yatırımları bütçe sınırları içinde kalınarak ayrılan kaynakların üzerinde harcama yapılmasına yol açmadan, azami tasarruf anlayışı içinde çalışmaların yürütülmesi adına bulunduğumuz bütçe harcama dönemi aynı zamanda bir sonraki yılların bütçelerinde ilave yük oluşturmanın önüne geçecektir” diye konuştu.

Başkan Sözen, konuşmasının sonunda tüm çalışma arkadaşlarına işlerinde kolaylıklar ve başarılar diledi.