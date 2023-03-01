Başkan Sözen, “Tüm yapılar yapı denetim kuruluşları tarafından denetlenmektedir”

Karabük İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, “Bilindiği üzere Kahramanmaraş Merkezli ve 11 ilimizi etkileyen büyük yıkımlara sebep olan bir deprem meydana geldi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen bu afette tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde tek yürek olmuş, kurum ve kuruluşlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız ayni ve nakdi yardımlar ile seferber oldular” dedi.

Valilik koordinatörlüğünde yapılan çalışmalardan da bahseden Başkan Sözen, “Temel gıda, su, giyim, tıbbi malzeme, teknik malzeme, hijyen malzemesi battaniye, çadır, yatak, ısıtıcı ve tüp gibi vatandaşlarımızın ihtiyaç duydukları malzemeler 300'ün üzerinde araç ile deprem bölgesine ulaştırılmıştır. İhtiyaçların giderilmesi ve yaraların sarılması için topyekûn gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz. Deprem bölgesinden ilimize gelen misafirlerimizden 3000 kişiye psikososyal destek sağlandı. 526 kişi kamu yurt ve misafirhanesinde ikamet ediyor.3 bin 282 kişi kendi imkanları ile barınıyor. 84 kişi hastanelere başvurdu. 11 kişinin tedavisi devam ediyor. 524 öğrencinin okullara nakli yapıldı. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın geçici barınma ihtiyaçları için oluşturulması planlanan Karabük Mahallesi Konteyner Yaşam Evleri Sitesi için Valimiz öncülüğünde değerlendirme toplantıları gerçekleştirildi. İnşallah deprem bölgemizde bir Karabük Mahallemiz ve İlçelerimizin adını taşıyacak sokaklarımız olacaktır” ifadelerini kullandı.

Yapı denetimleri hakkında bilgi veren Başkan Sözen, şunları söyledi: “İlimizde 2011 yılından itibaren istisnai şartlar dışında tüm yapılar yapı denetimi hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümleri bünyesinde yapı denetim kuruluşları tarafından denetlenmektedir. Yapı denetim kuruluşlarının yapı ruhsatı alınması aşamasında sorumluluğu başlamakta olup, yapımın her aşamasında denetim görevleri sürmektedir. Bu bünyede yapılacak işlemler arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izinli laboratuvarlar ve yapı denetim kuruluşu teknik personeli gözetiminde yapılmaktadır. Yapı denetim kuruluşlarının yapı kullanma izin belgesi alındıktan sonra 15 yıl taşıyıcı sisteme ilişkin sorumlulukları sürmektedir. Vatandaşlarımız tarafından talep edilen mevcut yapıların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi iş ve işlemleri yürürlükte bulunan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği çerçevesinde yapılabilmektedir.”

Yapı Denetim Kuruluşları sorumluluğunda tamamlanan mevcut binaların, deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi için ilgili yapı denetim firması ve ruhsat veren idaresi ile irtibata geçilmesi gerektiğini aktaran Sözen, “Şuursuz ve denetimsiz yapılacak işlemlerin yapı taşıyıcı sisteminde hasar oluşturabileceği ve bu durumun yapının kullanım ömrünü ve dayanımını düşürebileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Yapı Denetimi olmadan inşa edilmiş binaların deprem risk analizleri inşaat mühendisleri ve Bakanlıkça yetkilendirilmiş lisanslı kuruluşlar tarafından yapılabilmektedir. Lisanslı kuruluşlar listesine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü internet sitesinden ulaşılabilmektedir” diye konuştu.