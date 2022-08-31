Başkan Ünal'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı ve Safranbolu TSO Meclis Başkanı Cengiz Ünal, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100.yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda Karabük Valisi Fuat Gürel ve eşi Özlem Aras Gürel'in ev sahipliğinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonuna katılan Cengiz Ünal mesajında, “Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış olan Türk Milleti, tarihin her döneminde çeşitli entrikalarla ve saldırılarla yıpratılmaya, zayıflatılmaya ve yok edilmeye çalışılsa da, her zaman daha da güçlü bir şekilde düşmanlara gereken dersi vermiştir. Kurtuluş Savaşında yaşlısıyla genciyle, kadınıyla erkeği ile omuz omuza veren Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde topyekûn mücadele ile nice kahramanlıklar, nice destanlar yazmış ve Anadolu topraklarını işgalcilerden temizleyerek, hür ve bağımsız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerini atmıştır. 30 Ağustos, tarihi şan, şeref ve kahramanlıkla dolu Türk Milletinin en büyük zaferlerinden biridir. Bu kutlu zaferin 100. yılında vatanımızın birliği ve milletimizin bağımsızlığı uğruna canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad, mekânları cennet olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.