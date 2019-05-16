Başkan Vergili, Esentepe'de düzenlenen geleneksel mahalle iftarına katıldı

Esentepe Mahallesi'nde gençler ve esnaflar tarafından bu yıl 7.si düzenlenen Esentepe Geleneksel Mahalle İftarı'na yaklaşık 1500 kişi katıldı. Taşkent Caddesi üzerinde düzenlenen iftar yemeğine katılan Başkan Vergili, masaları tek tek ziyaret etti. Vergili vatandaşlarla sohbet ederek, Ramazan ayını, sağlık ve sıhhat içinde geçirip bayrama kavuşmalarını diledi.

Başkan Vergili, akşam ezanının okunması ile kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla birlikte orucunu açtı. Yapılan yemek duasının ardından Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etmesi ile iftar etkinliği son buldu.