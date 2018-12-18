Başkan Vergili, gezici başkanlığı Kapullu'ya taşıdı

Mahalle ziyaretlerine ara vermeden sürdüren Başkan Vergili, Kapullu Mahallesinde çalışmaları yerinde inceleyerek halkın sorunlarını yerinde dinledi. Vatandaşların taleplerinin yerine getirileceğini ifade ederek vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra Kapullu Mahallesi Sosyal Yaşam Merkezinde oluşturulan Başkanlık Makamından ayrılan Başkan Vergili, Gezici Başkanlık Ofisi uygulamasına Yeni Mahalle ile devam edecek.