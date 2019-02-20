Başkan Vergili, İlkokul öğrencilerini ağırladı

Karabük Final Okulu 3'üncü Sınıf öğrencileri, sınıf öğretmenleri ile birlikte Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.

Öğrencilerin yerel yönetimler konusunda bilgi edinmesi için gerçekleştirilen ziyarette Başkan Vergili öğrencilere yerel yönetimler konusunda bilgiler verdi.

Başkan Vergili “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitimlerine devam edebilmeleri için Karabük Belediyesi olarak tüm imkânlarımızla öğrenci ve öğretmenlerimizin yanındayız. Öğrencilerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyorum " ifadelerini kullandı.

Ziyarette öğrencilerin istek ve beklentilerini de dinleyen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Final Okulu öğretmen ve öğrencilerinin gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından ziyarete gelen öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.