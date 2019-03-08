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Başkan Vergili kadınları unutmadı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından ’8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ nedeni ile Karabük Belediyesi ile Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezlerinde çalışan kadın personeller ve kursiyerlere çiçek hediye edildi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili tarafından '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' nedeni ile Karabük Belediyesi ile Karabük Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezlerinde çalışan kadın personeller ve kursiyerlere çiçek hediye edildi.


Başkan Vergili'nin jesti karşısında mutluluklarını ifade eden bayanlar ise nezaketlerinden dolayı Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye teşekkürlerini iletti.


Kadına bir gün değil her gün değer verilmesi gerektiğini dile getiren Başkan Vergili, "Kadın anne, kardeş ve eş kısacası bizi yetiştiren bugünlere getiren insanlardır. Kadınlarımızın hayatın her alanında daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum” dedi.

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