Başkan Vergili, KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Güleç'i ziyaret etti

Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette KARDEMİR AŞ. tarafından yapılan çevre yatırımları ve sosyal sorumluluk projeleri de ele alınırken işbirliği mesajı verildi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, geçtiğimiz hafta KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Kamil Güleç'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Yönetim Kurulu Üyesi Çağrı Güleç'in de hazır bulunduğu ziyarette Başkan Vergili'ye çalışmalarla ilgili bilgiler veren Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, şirket olarak şehre karşı sorumlulukları yerine getirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Devam eden çevre yatırımları ile ilgili de Başkan Vergili'ye bilgi veren Güleç; “Çevre yatırımlarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz, devam eden 10 filtre çalışmamız var, Şubat ayı sonunda bu çalışmalar sona erecek ve tesiste toplam 34 filtreyi devreye almış olacağız. Bunun dışında Belediyemizin talebi doğrultusunda Skal Kırma Tesisimizin üzerini kapattık. Ayrıca burada bir çukur oluşturarak cürufu içeri tumba yapacağız ve Kayabaşı Mahallesi tarafına da 25 metre yüksekliğinde bir set oluşturarak ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışması yapacağız. Bu çalışma bittikten sonra hem şehirden hiçbir kötü görüntü gözükmeyecek, hem de mahalleye herhangi bir toz yansımayacak” dedi.

Ziyarette Yenişehir Bölgesinde mülkiyeti KARDEMİR'e ait olan Mühendisler Kulübü, Havuzlu Bahçe, Açık Sinema ve Yenişehir Sineması gibi tesislerde de kısa sürede çalışmalara başlanacağını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, “Sinemayı aslına uygun bir şekilde restore ederek yeniden Karabük halkının hizmetine sunacağız. Mühendisler Kulübünü de müze haline getirerek, geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrularımızın şirketimizin ve şehrimizin geçmişini ve bu günlere yolculuğunu daha yakından öğrenmelerini sağlayarak, onlarda Karabüklülük bilincini oluşturmaya çalışacağız. Kurmuş olduğumuz KARDEMİR Vakfı aracılığı ile şu anda alanı temizlenen eski Vatan hastanesinin bulunduğu yerde de bir okul projesini hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Ayrıca yazlık sinemadan, havuzlu bahçeye kadar olan alanlarda değişik spor tesisleri inşa ederek çocuklarımızın daha fazla spor yapmalarına katkı sunacağız” ifadelerine yer verdi.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise, KARDEMİR'in kuruluşundan itibaren üstlendiği görevlerle KARDEMİR'e büyük hizmetleri olan ve şehrin duayen işadamlarından biri olan Kamil Güleç'in Yönetim Kurulu Başkanı seçilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve çalışmalarında başarılar diledi.

Başkan Vergili, “ Karabük hepimizin, KARDEMİR ise gözbebeğimiz. İnanıyorum ki, tüm Karabük'ün ortak değeri olan KARDEMİR sizin başkanlığınızda şehirle daha iç içe olacak ve Karabük'e daha fazla değer katacak. Çevre yatırımlarıyla ilgili verdiğiniz bilgiler çok değerli, öncelikle duyarlılığınıza teşekkür ediyorum. Bu yatırımların dışında birlikte de çalışmalar yapabiliriz, Asit köyü üzerinde KARDEMİR'e ait cüruf dökme sahasını biz hafriyat dökme alanı olarak belirleyebilir, o alanın üzerini önce toprakla kapatıp, sonra da ağaçlandırabiliriz, ben inanıyorum ki yeni dönemde elbirliği içerisinde çok daha güzel çalışmalar yapacağız, bir kez daha yeni görevinizde başarılar diliyorum” dedi.