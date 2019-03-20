Başkan Vergili, mahalle toplantılarını sürdürüyor

Düzenlenen mahalle toplantıları ile vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Vergili, vatandaşların sorunlarını dinleyip, projelerini anlatı.

Mahalle toplantılarında büyük ilgi ile karşılaşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, gösterdikleri ilgi nedeni ile Mahallesi sakinlerine teşekkür ederek, “Sizlerle her zaman gönül birliği içinde çalıştık. Bu sevgiye layık olmak içinde var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.