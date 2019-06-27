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Başkan Vergili muhtarlarla ilk toplantısını gerçekleştirdi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ardından ilk muhtarlar toplantısını gerçekleştirdi.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili başkanlığında gerçekleşen toplantıya Karabük Belediyesi Birim Müdürleri, Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Özen ve mahalle muhtarları katıldı. Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Özen'in üçüncü döneminde yeniden seçilen Başkan Vergili'ye teşekkür ettiği toplantıda mahalle muhtarları tebrik eden Başkan Vergili'de istek ve sorunları dinledi.

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