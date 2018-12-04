Başkan Vergili, seçim startını verdi

Başkan Vergili, toplantıda Karabük tarihinde ilk defa üçüncü kez belediye başkanı olduklarında yarım kalan projeleri tamamlayarak, yeni projelere start vereceklerini söyledi.

Büyük Kulüpte gazetecilerle bir araya gelen başkan Vergili, soruları cevaplayarak, akla gelmeyen projelerle seçmenin karşısına çıkacaklarını, diğer partilerin adaylarının da ona göre çalışma yapmasını dile getirerek, 4 aylık seçim sürecinde iyi, seviyeli bir seçim geçirmek istediklerini kaydetti.

Son iki gündür kent merkezinde yer alan battı - çıktıda yol bakımı nedeniyle kapalı olması yönünde eleştirilerin olduğunun hatırlatılması üzerine Rafet Vergili, “ Battı çıktının pazartesi günü kapalı olmasının sebebi orada asfalt atılması gerekiyordu. Bu mevsimde asfaltı belirli saatlerde yapabiliyoruz. Pazartesi günü bunu bir şekilde tamamlayalım dedik. "Bunu gece neden yapmadınız" diyebilirsiniz. 7 derecenin altında sağlıklı bir iş olmadığı için gece seçilmedi. Şöyle söyleyeyim "battı çıktı ne işe yarıyor" deniyordu. Battı çıktı merkezdeki trafiğin tamamını çözmüştür. Karabük'te iki tane noktada trafik problemi vardır. Bunlardan birisi devlet programıdır öbürü de o programdan sonra çözülebilecek hadisedir. Bir tanesi demir çelik kavşağıdır. Bizim önerilerimizin neticesinde demir çelik kavşağını karayolları bildiğim kadarıyla 60 milyon liraya yakın maliyetli çok büyük proje hazırlamıştır. Ama şuanda ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden dolayı bunların ötelendiğini sanıyorum. Çünkü bir ihale haber almadık. Biz lokal çözüm için müracaat ettiğimiz zaman bizlere izin vermemişti. O projenin bitmesiyle beraberde Karabük şehir merkezinin içerisinde trafik problemi olmaz. Ama battı çıktının değeri bu şekilde anlaşılmış oldu” dedi.

“Her seçim kendisine göre bir iddiadır”

3. kez gireceği seçimlerde iddialı olup olmadığı yönünde yöneltilen bir soruya ise Vergili, “ Ben biliyorsunuz 2009 senesinde aday olduğum zaman iddialı çıktım. Karabük'te o zaman bize hiç kimse şans vermiyordu. Her seçim kendisine göre bir iddiadır. İddialı olduğumu sanıyorum. İddiası olmayan birisinin aday olmasının bir anlamı yok. 3'üncü sefer bize nasip olur mu olmaz mı? onun için bir şey söyleyemiyorum. Biz elimizden gelen çalışmayı yapacağız. Bizim çalışmalarımıza ayak uydurabilenler en az bizim kadar başarılı olur. Biz partimizin neferiyiz. Biz partimiz için çalışan bir bireyiz. Bütün ilçelerde hepsinde başında olduğum için aday tespitlerimizi yapmak için çalışıyoruz. Bana düşen ne görev varsa yerine getiririm” diye konuştu.

“ Akıllara gelmeyecek yeni projelerimiz var”

Tamamlanması gereken mevcut projelerin olduğunu da ifade eden Başkan Vergili, “Bir kere biz Karabük'ün her türlü problemine, her türlü mahallesine, caddesine en iyi şekilde vakıf olan Belediye Başkanlarından birsiyim. Karabük'ün ihtiyaçlarına göre yeni projelerimiz mevcut. Belki de akıllarına hiç gelmeyecek projeler. Burada şimdi söyleyeyim diğer adaylarda ona göre hazırlık yapsın. Öncelikle Karabük'e çok güzel bir bilim merkezi kazandıracağız. Genç kuşakların eğitim yapabilecekleri çok güzel bir bilim merkezi şuanda proje çizimleri devam ediyor. İkincisi yine çok güzel bir sağlık tarama merkezi. Bunu yine belediye olarak üstleniyoruz. Ayrıca Karabük'ün yağmur suları ile ilgili problemini bir yıl içerisinde tamamen bitireceğiz. Projelendirme safhası saha çalışmalarıyla birlikte 3 yıl gibi sürdü. Şuanda Karabük'te yağmur suları ile ilgili mevcut projemiz hazır. Bu projenin yapımı 20 ila 30 milyon lira arasıdır. Bu proje ile Karabük daha yaşanabilir bir şehir haline gelmiş olacak. Biz şuana kadar Karabük'te yol, kaldırım, istinat duvarı gibi büyük problemlerin çoğunu çözmüş bulunmaktayız. Bundan sonra ufak tefek lokal problemlerin hepsini hızlı bir şekilde çözüp, Karabüklülere daha kaliteli bir yaşam sunacağız. En büyük mücadelemiz hava kirliliği ve çevre temizliği mücadelemiz olacak. Karabük'te gözle görülür çevre temizliği var. Ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapıyor. Hava kirliği noktasında yeni dönemde gözle görülür çalışmalarımız olacak. Bu noktada KARDEMİR ile yaptığımız son görüşmede tamamlanan bir çok projenin Ocak ayından itibaren devreye gireceğini açıkladılar. Bizde bu noktada takipçisi olacağız” dedi.