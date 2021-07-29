Başkan Vergili tepki gösterdi

Karabük'ün çeşitli bölgelerindeki park ve bahçelerde kırılan, dökülen yerleri, çöplük haline getirilmiş alanların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Başkan Vergili; “Sizin için çalışıyor, sizin için üretiyoruz. Ancak üzülerek ifade etmem gerekir ki, birileri bu şehre ve bu şehrin insanlarına ihanet ediyor. Biz bu hizmetleri sizin paralarınızla yapıyor, ödediğiniz vergileri sizlere hizmet olarak geri çeviriyoruz. Lütfen biraz vicdan, biraz insanlık!” diyerek duruma tepki gösterdi.