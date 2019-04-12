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Başkan Vergili, yeni dönem projelerini Vali Gürel'e anlattı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Valisi Fuat Gürel’e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Valisi Fuat Gürel'e makamında nezaket ziyaretinde bulundu.


Sohbet havasında gerçekleşen ziyarette Vergili belediyenin yeni dönem hizmet ve projeleri hakkında bilgiler verdi. Karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulan ziyarette, Vali Gürel ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye teşekkür etti.

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