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Başkan Vergili'den kolaj çalışması

Karabük Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç.

Dr. Anıl Ertok Atmaca tarafından üniversitedeki öğretim üyelerine, kentte bulunan mülki amirlere ve milletvekillerine kolaj çalışması yaptırılıyor.


Kolaj çalışması uygulamasına katılan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, sanatta etkili tekniklerden birisinin kolaj çalışması olduğunu belirtti. Başkan Vergili, kolaj çalışmasına katıldığından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek Dr. Anıl Ertok'a teşekkür etti.


Kolaj çalışmasına yaklaşık olarak 100 kişinin katılması planlanıyor. Yapılan kolaj çalışmaları ile ilgili Ocak ayı içerisinde sergi açılacak.

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