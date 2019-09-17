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Başkan Vergili'ye ziyaret

Çelik İş Ortaokulu Okul Müdürü Görkem Dağ ve öğrenciler, İlköğretim Haftası dolayısıyla Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’yi ziyaret etti.

Çelik İş Ortaokulu Okul Müdürü Görkem Dağ ve öğrenciler, İlköğretim Haftası dolayısıyla Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.


Ziyarette, öğretmen Osman Bölükbaş, öğrenciler Sinem Nur Demirel, Rana Aybüke Şanlı, Evra Kısımlı ve Eren Yavuz yer aldı. Başkan Vergili, ziyaretlerinden dolayı Çelik İş Ortaokulu Okul Müdürü Görkem Dağ'a ve beraberindekilere teşekkür etti. Ovacık Güneysaz Köyü Muhtarı Soner Sarıçam da Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.

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