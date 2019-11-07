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Başkan Vergili'ye ziyaretler

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü olarak atanarak, geçtiğimiz günlerde göreve başlayan 1.

Sınıf Emniyet Müdürü Zekeriya Çoban, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi ziyaret etti.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, POMEM Müdürü Çoban'a ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, yeni görevinde başarılar diledi.


Öte yandan Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya da Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Araç Belediye Başkanı Sarıkaya'ya ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, teşekkür etti.

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