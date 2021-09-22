Başkanlar toplantısına katılan Ünal, kentteki çalışmalar hakkında bilgilendirdi

Genel Merkezde düzenlenen toplantıya Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal'da katıldı. Genel Başkan Mahmut Asmalı ve yeni yönetim kurulu üyelerinin açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda söz alan Ünal, kentteki çalışmaları ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten Ünal, yeni yönetim kuruluna beklentilerini ve projelerini aktardıklarını ifade etti.

Uzun dönem stratejiler için de fikir alış verişinde bulunduklarını aktaran Ünal, “Yeni yönetim kurulu ve başkanımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.