Başkanlardan anneler günü mesajı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili anneler günü nedeni ile yayımladığı mesajında, annelerin sadece yılın belirli bir gününde değil, ömür boyu sevgiye, saygıya ve hürmete layık olduğunu belirterek, “Anneliğin karşılıksız, koşulsuz sevgisi ve sonsuz fedakarlığı ile kutsanmış kadınlarımız dünya üzerindeki en zor, en kutsal görevi omuzlarında taşırlar. Asla tükenmeyecek özveri, sabır ve başka kimsenin kimseye gösteremeyeceği tahammül ile dünya var olduğundan bu yana en temel ve sonsuz sevginin, şefkatin, özverinin, sabrın, mücadelenin ve hoşgörünün sembolü olan en kutsal varlıklarımız annelerimiz başımızın tacıdır. Aile hayatının birleştirici unsuru olan Ülkemizin bugünlere ulaşmasında, bizlerin yetişmesinde en büyük hak sahibi olan annelerimize minnet borçluyuz. Dinimiz, anne ve babaya itaatin üzerinde önemle durmakla birlikte, anneye özel bir önem atfetmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle Peygamberimizin 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadisiyle taltif ettiği, bir gün değil her gün kıymetlimiz olan annelerimizin bu güzel gününü kutlar, bütün annelerimize saygı ve hürmetlerimi sunarım” dedi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, mesajında ise Bizi millet yapan değerlerin toplumsal kültürün ve geleneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında en önemli rolün anneler olduğunu ifade ederek, “Bizi millet yapan değerlerimizin, toplumsal kültürümüzün ve geleneklerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasında en önemli rol şüphesiz ki annelerimizdir. Şefkatin ve hoşgörünün tükenmez kaynağı olan annelik, bizim inanç anlayışımıza göre de en yüce, en kutsal vazifelerinden birisidir. Bizleri canından bir parça olarak gören ve tüm hayatını bizim hayatımızın daha iyi olması için harcayan ve geleceğe hazırlamak için karşılıksız sevgi, beklentisiz emek harcayan annelerimizin asla hakkı ödenmez. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Şehit ve Gazilerimizin anneleri olmak üzere, bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hayat diliyorum.”