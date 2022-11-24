Başkent EDAŞ Karabük'te bakım ve yatırımlarını sürdürdü

Başkent EDAŞ, Karabük'te kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2022 yılının ilk 9 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Elektrik dağıtımını dijitalleşme odaklı projeler ve yatırımlar ile gerçekleştiren Başkent EDAŞ, Karabük'te yılın ilk 9 ayında müşteri ve çözüm odaklı yaklaşımı sayesinde önemli çalışmalara imza attı. Şirket, yaklaşan kış koşullarının şebeke üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla Karabük'te hizmet verdiği bin 766 trafo ve 7 bin 739 kilometre uzunluğundaki hatta bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını sürdürdü. Daha aydınlık bir Karabük için Merkez, Safranbolu, Eflani, Ovacık ve Yenice ilçelerinde bin 135 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren şirket ekipleri bölgede 14 pano ile 16 trafo merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 622 metrelik hattın bakımı tamamlandı.

Başkent EDAŞ, sektörün değişen dinamiklerine odaklanarak faaliyetlerini insan, çözüm ve inovasyon odağında sürdürmeye devam ediyor. Karabük'te hizmet verdiği 175 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 17 kilometrelik yeni kablo döşeyen şirket ekipleri, kentte 189 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 30 elektrik panosu ve 5 trafo merkezi montajı da tamamlandı.

Söz konusu bakım, onarım ve yatırım rakamları ile şirket 2022 yılının ilk 9 ayında koymuş olduğu hedefleri gerçekleştirdi. Müşteri odaklı yaklaşımla 7/24 hizmet sunan şirket, baskentedas.com.tr, Başkent 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı'ndan tüm müşterilerinin soru ve sorunlarını dinleyerek çözüm bulmaya devam ediyor. Enerjisa Dağıtım Şirketleri'nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirketin Karabük'te bakım ve yatırım çalışmalarının süreceği belirtildi.