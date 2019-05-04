Basketbol şampiyonu Karabük oldu

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü`nce 27 Nisan-03 Mayıs 2019 tarihlerinde Düzce'de yapılan 33. İller arası Basketbol Türkiye Şampiyonasında kupa Karabük'ün oldu.

Turnuvaya, Düzce, Gaziantep, Konya, Denizli, Samsun, Kars, Kayseri ve Karabük illeri katıldı. A Gurubunda mücadele eden Karabük KYK takımı, ilk maçında Konya'yı 101-45, ikinci maçında Denizli takımını 56-47, üçüncü maçında Kayseri takımını 80-47 yenerek grubunu namağlup lider tamamlayarak yarı final oynama hakkı elde etti. Yarı final de ev sahibi Düzce takımı ile eşleşen Karabük ekibi müsabakadan 86-61 galip ayrılarak adını finalde Denizli ile karşılaştı. Bu müsabakadan da 71-64 galip ayrılan Karabük ekibi 33. İller arası Erkekler Basketbol Türkiye Şampiyonu oldu.