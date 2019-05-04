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Basketbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği finalistleri belli oldu

Karabük’te düzenlenen Okul Sporları Kızlar-Erkekler Basketbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarının finalistleri belli oldu.

Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Kızlar-Erkekler Basketbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarının finalistleri belli oldu.


Merkez Yeni Spor Salonu'nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı okul spor faaliyetleri bünyesinde gerçekleştirilen Kız ve Erkek Basketbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarında oynanan yarı final maçlarının ardından finalistler belli oldu. 3 gün içerisinde yapılan 24 Müsabakalara Balıkesir, İzmir, İstanbul, Adana, Ankara, Hatay ve Düzce illerinden 8'i kız, 8'i erkeklerden oluşan 16 takım katıldı. Kızlarda Özel Arı Ortaokulu ile Bayrampaşa Mehmet Akif İnan Orta Okulu, erkeklerde ise Bayrampaşa Özel Okyanus Ortaokulu ile Bandırma Ortaokulu bugün oynanan yarı final müsabakalarından galip ayrılarak takımlarını finale taşıdılar.


Kızlar-Erkekler Basketbol Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nın üç gündür Karabük'te devam ettiğini söyleyen Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, “Basketbola emek vermiş ve değer veren bu dalda üstün başarı gösteren okul takımlarımız burada mücadele ettiler. 3 gün içerisinde 24 müsabaka yapıldı. Bugün yarı final müsabakalarını 2 bin 500 kişilik spor salonunda yapıyoruz” dedi.


Çetin, müsabakaların yarın oynanacak maçlar sonrası sona ereceğini de ifade etti.

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