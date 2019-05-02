Okul Sporları Kızlar-Erkekler Basketbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları Karabük'te başladı.

2018-2019 eğitim öğretim yılı okul spor faaliyetleri bünyesinde gerçekleştirilen Kız ve Erkek Basketbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları Merkez Yeni Spor Salonu'nda başladı. Açılış seremonisi ile başlayan ve 5 gün sürecek olan müsabakalara Balıkesir, İzmir, İstanbul, Adana, Ankara, Hatay ve Düzce illerinden 16 takım katıldı. Seremoni açılışında Karabük Valisi Fuat Gürel, Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş ve İŞKUR İl Müdürü Coşkun Güven, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ve aileler yer aldı.^

“Okul sporlarına çok büyük önem verilmekte”

Gençlerin spor yapmasının çok önemli olduğunu ifade eden Karabük Valisi Fuat Gürel, “Gelecek nesillerin sporla iştigal etmesi, sağlıklı bir nesi olarak yetişmesi devletimizin en önemli gayelerinden bir tanesi. Son yıllarda gençlerimizin dikkatini dağıtan bir çok unsur devreye girmişti. Gençlerimizin spora yönelmesi, devletimiz ve milletimiz adına çok önemli. Sizler bunu başarmış gençlersiniz. Okul sporlarına çok büyük önem verilmekte .Daha fazla çocuğun sporla buluşturulma gayesi bulunmakta. Son yıllarda sayınız binlerle ifade edilmeye başlandı. Sürekli spor yapmanız için elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel'in destekleri ile kentte Nisan ayında grup yarı-final ve Türkiye Şampiyonaları yaptıklarını belirten Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin, “Bugün de Karabük ili olarak çok mutluyuz. İllerinde çok büyük müsabakalar yapıp başarılar gösteren yine gruplarda bütün rakiplerini centilmen bir şekilde yenip Türkiye Şampiyonasına hak kazanan çok değerli sporcularımızı antrenörleri, velileri ile beraber Karabük'te ağırlamaktan çok mutluyuz. Bütün sporcularımıza, hakemlerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.