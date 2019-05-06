Basketbol Yıldızlar Türkiye Şampiyonları kupalarını aldı

Karabük'te düzenlenen Okul Sporları Kızlar-Erkekler Basketbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakalarının erkek ve kız takımı şampiyonları belli oldu.

Merkez Yeni Spor Salonu'nda 1-5 Mayıs tarihleri arasında 2018-2019 eğitim öğretim yılı okul spor faaliyetleri bünyesinde Kız ve Erkek Basketbol Yıldızlar Türkiye Birinciliği müsabakaları yapıldı. Müsabakalara Balıkesir, İzmir, İstanbul, Adana, Ankara, Hatay ve Düzce illerinden 8'i kız, 8'i erkeklerden oluşan 16 takım katıldı. 5 günde 28 müsabakanın oynandığı şampiyonada Bandırma Ortaokulunu 97-67 mağlup eden Bayrampaşa Okyanus Orta Okulu Erkekler Türkiye Şampiyonu olurken, Bayrampaşa Mehmet Akif İnan Ortaokulunu 79-78 mağlup eden Özel Arı Ortaokulu ise Kızlar Türkiye Şampiyonu oldu.

Takımlara kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk, Safranbolu Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Özcan, Milli Eğitim Şube Müdürü Nevzat Akbaş ve Karabük Basketbol İl Temsilcisi Zekeriya Şahan verdi.