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Başsavcı Patlak ve Ağır Ceza Reisi Özer, Başkan Vergili'ye başarılar diledi

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili´ye hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.


Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ve Karabük Adli Yargı Komisyon Başkanı ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Beytullah Özer, 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde 3. kez Karabük Belediye Başkanlığına seçilen Rafet Vergili'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, yeni dönem çalışmalarında başarılar diledi.


Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak ve Karabük Adli Yargı Komisyon Başkanı ve 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Beytullah Özer'e ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.

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