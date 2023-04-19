İhlas Haber Ajansı

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Battı Çıktı Kavşağı tek yönlü olarak ulaşıma açıldı

Karabük’te trafik sorununu çözmek amacıyla 7 ay önce temeli atılan ve çalışmalarda sona gelinen Balıklarkayası Battı Çıktı Kavşağında yol ilk etapta tek şeritten ulaşıma açıldı.

Karabük'te trafik sorununu çözmek amacıyla 7 ay önce temeli atılan ve çalışmalarda sona gelinen Balıklarkayası Battı Çıktı Kavşağında yol ilk etapta tek şeritten ulaşıma açıldı.


Karabük Belediyesi tarafından başlatılan Balıklarkayası Safranbolu-Kastamonu Battı Çıktı Kavşağı projesindeki çalışmalarda sona gelindi. Asfalt çalışmalarının tamamlandığı çift yönlü yolda ilk etapta Safranbolu istikameti ulaşıma açıldı. Yaklaşık 7 ay önce temeli atılan proje ile kentteki trafik çilesi sona erdirmek hedefleniyor.


Karabük istikametindeki yolda da devam eden çalışmaların gün içerisinde tamamlanıp çift yönlü olarak ulaşıma açılması bekleniyor.

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