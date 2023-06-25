Bayram tatilini fırsat bilen Şahin, soluğu memeleketinde aldı

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı, MKYK Üyesi ve Karabük Milletvekili Cem Şahin, 9 Günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilerek soluğu memleketi Karabük'te aldı.

Şahin, beraberinde AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, Safranbolu İlçe Başkanı Yasin Aydın ve teşkilat mensupları ile Safran Park AVM'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaş ve esnaflarla sohbet eden Şahin, Kurban Bayramlarını tebrik etti.

Ziyaret sonunda gazetecilere açıklama yapan Şahin, Safranbolu'da esnaflarla buluştuklarını ve onlarla hasbihal ettiklerini söyledi.

Bayram alışverişine çıkan vatandaşlarla da görüştüklerini ve onların talep ve temennilerini dinlediklerini aktaran Şahin, "Bayram süresince Karabük'te olacağım. 9 gün tatil süresince ilçelerimizi, köylerimizi ziyaret edeceğiz, vatandaşlarımızla sohbet edeceğiz, bayramda onlarla birlikte olmaya gayret göstereceğiz. Halkımızla iç içe olmayı arzu ediyoruz. Ben tüm hemşerilerimin Kurban Bayramını tebrik ediyorum." diye konuştu.

Salt ise teşkilatlarıyla birlikte esnaflara "hayırlı işler" dilediklerini, ve Kurban Bayramlarını tebrik ettiklerini ifade etti.