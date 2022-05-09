İhlas Haber Ajansı

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Baza içerisinde mahsur kalan yavru kedileri itfaiye kurtardı

Karabük’te bir kız yurdunun deposunda baza içerisinde doğum yapan anne kedinin yavruları itfaiye ekiplerince kurtarılarak öğrencilere teslim edildi.

Karabük'te bir kız yurdunun deposunda baza içerisinde doğum yapan anne kedinin yavruları itfaiye ekiplerince kurtarılarak öğrencilere teslim edildi.


Olay 100. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Hamile bir kedi, kız yurdunun deposunda bulunan bazanın içerisinde doğum yaptı. Daha sonra bazadan çıkarak bir daha içeriye giremeyen anne kedinin sesini duyan yurt yetkilileri depoya indi. Burada seslerin geldiği bazayı açmaya çalışan yetkililer başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin müdahalesiyle açılan bazanın içerisindeki 6 yavru kedi kurtarıldı.

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