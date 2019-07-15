BBP İl Başkanı Kıraç'tan 15 temmuz mesajı

Kıraç mesajında, “15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına karşı milletimizin göğsünü siper ederek yazdığı destanın üçüncü yıldönümündeyiz. Milletimizin en güzel hasletlerinden biri de zor günde birlik olmayı başarabilmesidir. Görüşü ne olursa olsun “Ay Yıldızlı Al Bayrağın” altında bir ömür yaşamayı şeref bilen aziz milletimiz her dönemde olduğu gibi 15 Temmuz'da da birliğine kastedenlere gereken cevabı vermiştir. Devlet kadrolarına sızmak suretiyle, devletimizin sinir uçlarını çalışamaz hale getiren ve son kertede bir darbe girişimiyle ülkemizi hain emellerine kurban etmek isteyen hain FETÖ milletimizden yediği tokatla bu toprakların sahibinin Türk milleti olduğunu bir kere daha anlamıştır. Aziz milletimiz 15 Temmuz gecesi tüm dünyaya büyük bir ders niteliğinde birliğini bozdurmayacağını, vatanın böldürmeyeceğini haykırmıştır. Ülkücü şehitlerimizden Alpaslan Gümüş'ün “ha bu vatanın ekmeğini yemişim ha uğrunda kurşun” diyerek abideleştirdiği vatan şuurunu 15 Temmuz gecesi tekrar ayağa kaldıran büyük Türk milletine bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Herkes bilmelidir ki Türk milleti geleceğine ipotek koymak isteyen hiçbir güce müsaade etmemiş ve etmeyecektir. Darbelerden çok çekmiş olan aziz milletimiz 15 Temmuz'la birlikte makûs talihini yenmiş ayağına vurulmak istenen prangaları söküp darbecilerin başlarına geçirmiştir” ifadelerini kullandı.