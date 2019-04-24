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Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker oldu

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, üçüncü döneminde Başkan Yardımcılığına partisinden seçilen Belediye Meclis Üyesi Seher Berker’i atadı.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, üçüncü döneminde Başkan Yardımcılığına partisinden seçilen Belediye Meclis Üyesi Seher Berker'i atadı.


Başkan Yardımcısı olan Seher Berker, görevine dört elle sarılacağını ve hayırlı hizmetler verebilmek için elinden geleni yapacağını belirtti. Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili ise "Seher Berker hanımefendiye Karabük Belediye Başkan Yardımcılığı görevinde başarılar diliyorum" dedi.

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