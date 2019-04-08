Belediye Başkanı Çaylı mazbatasını aldı

Yenice Adliyesinde düzenlenen törende, üçüncü kez Yenice Belediye Başkanı seçilen Zeki Çaylı ‘ya mazbatası İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Tuğçe Akdaş Meydan tarafından verildi.

Çaylı gazetecilere yaptığı açıklamada , ”Bugün itibariyle mazbatamızı aldık. 09 Nisan 2019 Salı günü saat 14:00'de dostlarımızla birlikte Yenice Belediyemize çıkarak kaldığımız noktadan yolumuza devam edeceğiz. Aldığımız sorumluluğun ve üzerimizdeki ağır yükün bilinci içerisindeyiz. Bu nedenle hemen çalışmalarımıza başlayacağız. Biz birlikte Yenice'yiz ifadesinin ifade olmaktan ibaret olmadığı seçim sonuçlarına yansıdığını hep birlikte gördük. Bu süreçte bizimle olan tüm gönül dostlarımızı binlerce teşekkür ediyorum. Bu zafer, Yenice halkının zaferidir. Neler ile mücadele ettiğimizi sağduyulu tüm dostlarımız yakinen bilmektedir. Sonuçların bir kez daha Yenicemize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Bize olan güvenlerini mahcup etmedik, etmeyeceğiz” dedi.