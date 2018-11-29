Belediye Başkanı Çaylı; “Ne söz verdiysek yaptık, yapacağız”

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, görev süreleri boyunca Yenice'ye kalıcı hizmetler kazandırdıklarını dile getirerek, seçim dönemlerinde ortaya koydukları seçim beyannamelerinin tamamına yakınını icraata dönüştürdüklerini söyledi.

Çaylı, halka hizmet, hakka anlayışından hiç uzaklaşmadan, hiçbir ayırım yapmadan hizmet getirdiklerini, saat ve zaman tanımadan çalıştıklarını açıkladı ve “ Şükürler olsun ki, “Ne söz verdiysek yaptık, yapmaya devam edeceğiz“ dedi.

Açıklamasını şöyle sürdüren Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, “Her zaman söyledik, yine söylüyoruz. Yenice Belediyesi'nin kıt imkânları ile inanılmaz işler yaptık. Bu çorbada öncelikle saygıdeğer Yeniceli hemşehrilerimiz başta olmak üzere 7'den 70'e herkesin tuzu var. Bu arada çalışanlarımızın ve bürokrat arkadaşlarımız ile bizimle birlikte hareket eden belediye meclis üyelerimizin katkısını unutmak mümkün değildir. Biz yola çıkarken hayal bile edilemeyecek projeler ile yola çıkmıştık. Bugün gelinen noktada vaat ettiklerimizin çok ama çok üzerinde olağanüstü bir performans ortaya koyduk. Her zaman hizmetinde ve hizmetkârında olduğumuz ve bundan gurur duyduğumuz Yenice'mizin saygıdeğer insanlarına, güzel insanlarına binlerce teşekkür ediyorum. Onların verdiği yetkiler ile Onların teveccühleri ile bu göreve geldik. Bize hizmet imkânı, halkın hizmetkârı olma şansı verdiler. Bu şansın bilinci ve bu ulvi yükün sorumluluğu ile hep çalıştık, çabaladık. Çok yol aldık, çok mesafe kaydettik. Şükürler olsun ki, küçük Avrupa kentlerine benzer bir Yenice hayal olmaktan çıktı, gerçeğe dönüştü. Yenice'yi geliştirdik ve değiştirdik. Yaklaşık 4 ay sonra halkımızın yine karşısına çıkacağız. Yaptığımız olağanüstü hizmetler teraziye çıkacak. Ben ve ekibim, kıymetli hemşehrilerimizin objektif bakışına ve sağduyusuna güveniyoruz. Bir dönem daha göreve çalışma ekibimle birlikte talibiz. Yenice'nin en önemli sorunlarını tamamladık, giderdik. Önümüzdeki 5 yılda özellikle Yenice'mizin turizmin önemli noktalarından birisi olması yolunda hedeflerimiz var, hayallerimiz var. Bunu gerçekleştirebilecek birikim ve vizyona sahibiz. Projelerimiz ve ekibimiz hazır. Saygıdeğer halkımızdan bir kez daha yetki aldığımızda çok daha iddialı bir Yenice tablosu ortaya çıkaracağız" dedi.