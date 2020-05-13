Belediye Başkanı, yangını söndürmek için seferber oldu

Karabük'ün Ovacık ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında iki katlı ev alevlere teslim oldu. İlçe Belediye Başkanı Yakup Narter de yangını söndürmek için seferber oldu.

İlçeye bağlı Soğanlı Köyü'nde Kemal Akkaya'ya ait iki katlı evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören komşuları durumu Ovacık Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen ekipler yangını kontrol altına alırken, Belediye Başkanı Yakup Narter'de alevleri söndürmek için itfaiye ekipleri ile birlikte mücadele etti. Maddi hasarın meydana geldiği olayda yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan gün içerisinde ilçeye bağlı Boyalı Köyü'nde de Mehmet Burhan'a ait evin çatı katında da yangın çıkmıştı.