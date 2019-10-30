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Belediye çalışanları bu sefer geç kalmadı

MHP’li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’nin işe geç gelmelerinden dolayı belediyeye almadığı işçi ve memurlar, bu sefer tam vaktinde mesaiye başladı.

MHP'li Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin işe geç gelmelerinden dolayı belediyeye almadığı işçi ve memurlar, bu sefer tam vaktinde mesaiye başladı.


İki gün önce Karabük Belediyesinin giriş kapısında işçi ve memurların girişlerini takip eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, saat 08.30'u geçtikten sonra işe gelen işçi ve memurları belediye binasına almayarak kapıları kapattırmıştı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan tatilin ardından bugün iş başı yapan memur ve işçiler, Başkan Vergili'nin cezasının ardından mesaiye geç kalmamak için erken saatlerde belediyeye kartlarını okutarak giriş yaptı.


Saat 08.40 itibariyle belediyenin girişinde bulunan kart okuma sistemi kapatılırken, geç kalan çalışanların kartı okutması engellendi.

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