Belediye Meclisi ilk toplantısını yaptı

Meclis üyelerinin katıldığı toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi. Toplantıda yeni dönemin ilk komisyon üyeleri de belirlendi. Buna göre, meclis birinci başkan vekilliğine Fehmi Hatıl, ikinci meclis başkan vekilliğine M.Davut Yirmibeş, meclis katip üyeliklerine Kemal Toprak, Şevket Demirci (asil), Fehmi Hatıl ve M.Davut Yirmibeş (yedek), encümen üyeliklerine Şevket Demirci ve Erdoğan Karadöngel, plan bütçe komisyonuna Fehmi Hatıl , Erdoğan Karadöngel (MHP) ve Rifat Koca (AKP), imar komisyonuna M.Davut Yirmibeş , Kemal Toprak (MHP) ve Rifat Koca (AKP), Karçev asil üyeliklerine M.Davut Yirmibeş (MHP), Mehmet Aydınlı (CHP), yedek üyeliğine ise Erdoğan Karadöngel (MHP) , BAKAB üyeliklerine M.Davut Yirmibeş (MHP) ve Mehmet Aydınlı (CHP) seçildiler. Meclis toplantısında 2018 yılı faaliyet raporu da oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantının sonunda Belediye Başkanı Zeki Çaylı yeni seçilen üyelere tekrar hayırlı olsun diyerek teşekkür etti. Toplantıyı MHP Yenice İlçe Başkanı Ergün Karakırık , Demokrat Parti İlçe Başkanı Selim Yirmibeş, İYİ Parti Yenice İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Karakaş ve MHP Yenice İlçe Teşkilatı üyeleri de izledi.