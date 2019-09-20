İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belediye personelinden hastalara ziyaret

Safranbolu Belediyesi personeli tarafından Safranbolu Devlet Hastanesinde yatan hastalar ziyaret edildi.


Safranbolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri hastanede servisleri dolaşarak tedavi olan hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyor.


Ekiplerin hastanede yatan hastalara, hastanede ihtiyaç duyabilecekleri bazı hediyeler götürüldüğünü, Safranbolu Belediyesi olarak vatandaşın iyi ve kötü gününde yanında olmaya gayret gösterdiklerini kaydeden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "Özellikle böylesi zor günlerinde morale ihtiyacı olan hastalarımızı ziyaret ederek bir nebze de olsa kendilerini iyi hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz" dedi.


Proje kapsamında yapılan ziyaretlerden dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren hastalar ve hasta yakınları, bu duyarlı projeden dolayı Köse ve projede çalışan güler yüzlü ekibe teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.