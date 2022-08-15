Belediye serasında haftada 1 ton hasat yapıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde belediyeye ait serada geçtiğimiz haftada 1 ton sebze ve meyve hasadı yapıldı.

Belediye Başkanı Elif Köse'nin tarımsal üretim hedefleri doğrultusunda kurulan seralarda, ata tohumlarıyla Safranbolu maniye domatesi, salata, biber, kabak, fasulye ve patlıcan gibi temel gıdalar yetiştiriliyor. Belediyeden yapılan açıklamada, yaz dönenimi oldukça verimli geçiren serada haftalık 1 ton hasat elde edildiği bildirildi. Mevsimine göre üretilen çiçeklerin yanı sıra yetiştirilen sebzeler haftalık olarak Belediye Aşevi, Sosyal Tesis ve ihtiyaç sahibi ailelere verilerek değerlendiriliyor.

Uygulama ve Üretim Biriminin hayata geçirilmesinin ardından belediyeye önemli miktarda kar sağlandığını ifade eden Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Deneyimli ve alanında profesyonel bir kadro ile çalışıyoruz. Ekiplerimiz içerisinde bulunduğumuz yaz dönemini oldukça verimli geçirdiler. Haftalık olarak yetişen ürün gurubuna göre hasat yapılmakta” dedi.

Köse, serada geçtiğimiz hafta 620 kilogram domates, 100 kilogramın üzerinde salatalık, 200 kilogram fasulye, 300 kilograma yakın da kabak, sivri ve dolma biber ile patlıcan hasadının yapıldığını söyledi.