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Belediyeye ait kamyonetin çarptığı yaya ağır yaralandı

Karabük’te yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı Nihat Taş (57), ağır yaralandı.

Karabük'te yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı Nihat Taş (57), ağır yaralandı.


Edinilen bilgiye kaza Zonguldak Caddesi Cuma Pazarı mevkisinde meydana geldi. Karabük Belediyesine ait Murat Ö. yönetimindeki 34 BJT 319 plakalı kamyonet yaya geçidine kullanarak yolun karşısına geçen Nihat Taş'a(57) çarptı çarpmanın etkisiyle elindeki malzemelerle yola savrulan Taş ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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