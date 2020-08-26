İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Belgesel Film Yarışması başvurusunda son hafta

Safranbolu Belediyesi, 21.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Yarışması başvuru sürecinde son haftaya girildiğini bildirdi.


Karabük'ün Safranbolu ilçesinde her yıl "Kültürel Miras ve Korumacılık" ana temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında düzenlenen belgesel film yarışmasına başvurular devam ediyor. Safranbolu Belediyesinden yapılan açıklamada, başvuruların 30 Ağustos'ta sona ereceği ifade edildi. Belgesel film yarışması başvuruları ile ilgili detaylara www.filmfreeway.com, www.altinsafran.org ve www.safranbolu.bel.tr adreslerinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabileceği ifade edilirken, sonuçların 24-27 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde açıklanacağı belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.